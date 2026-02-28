Sanremo 2026 a che ora inizia la serata finale del Festival | orario

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 è programmata per iniziare alle 20:30 e si concluderà intorno a mezzanotte. La manifestazione si svolge presso il Teatro Ariston e vede la partecipazione di artisti, presentatori e ospiti speciali, che si alterneranno sul palco per le ultime esibizioni. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su diverse piattaforme.

A che ora inizia la serata finale del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera, 28 febbraio, su Rai 1? Ognuna delle cinque serate in programma andrà in onda sul principale canale della Rai in prima serata a partire dalle ore 20,35. In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l'ultima sabato 28 febbraio 2026. Ma quanto dura (durata) ogni serata del Festival di Sanremo 2026? La messa in onda – come detto – è in programma dalle ore 20,35 a tarda notte. Indicativamente tra l'una e le due di notte, se non più tardi visti i tantissimi (30) cantanti in gara.