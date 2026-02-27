Sanremo 2026 a che ora inizia la quarta serata del Festival | orario

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è prevista per questa sera, con l’apertura alle ore 20:30. La serata si svolge al Teatro Ariston e comprende l’esibizione dei cantanti in gara, oltre a eventuali ospiti e momenti di intrattenimento. L’evento viene trasmesso in diretta su Rai 1 e su altre piattaforme digitali, con la conclusione prevista intorno alle 24:00.

A che ora inizia la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera, 27 febbraio, su Rai 1? Ognuna delle cinque serate in programma andrà in onda sul principale canale della Rai in prima serata a partire dalle ore 20,35. In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: Ma quanto dura (durata) ogni serata del Festival di Sanremo 2026? La messa in onda – come detto – è in programma dalle ore 20,35 a tarda notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi visti i tantissimi (30) cantanti in gara. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sanremo 2026, a che ora inizia la quarta serata del Festival: orario Sanremo 2026, a che ora inizia la prima serata del Festival: orarioA che ora inizia la prima serata del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera, 24 febbraio, su Rai 1? Ognuna delle cinque serate in programma... Sanremo 2026, a che ora inizia la seconda serata del Festival: orarioA che ora inizia la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera, 25 febbraio, su Rai 1? Ognuna delle cinque serate in programma... Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Scaletta Sanremo 2026 stasera: il Pdf con orari minuto per minuto della quarta serata (duetti e cover)L’ordine di uscita di cantanti e ospiti nella quarta serata di Sanremo 2026. Sul palco dell’Ariston i 30 big in gara, ospiti il prof Schettini e Bianca Balti ... quotidiano.net Sanremo 2026, scatta l'allarme per stasera: Una coppia può ritirarsi. Interviene la RaiUn'indiscrezione social clamorosa rischia di mandare a monte la serata cover di oggi. Sarebbe il secondo smacco dopo il caso Morgan-Chiello degli ultimi giorni. libero.it La seconda serata del Festival di Sanremo inizia nel segno dei giovani, con Angelica Bove e Nicolò Filippucci che sono i vincitori della semifinale per le Nuove Proposte - facebook.com facebook Sanremo 2026, oggi inizia il Festival: inaugurata Casa Vessicchio, attesa per la conferenza stampa x.com