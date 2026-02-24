Sanremo 2026 a che ora inizia la prima serata del Festival | orario

Sanremo 2026, la data di inizio della prima serata è stata annunciata e il festival si aprirà alle 20:35 su Rai 1. Gli organizzatori hanno confermato che l’evento sarà trasmesso in diretta, con artisti e ospiti pronti a salire sul palco. La serata durerà circa tre ore, coinvolgendo il pubblico con musica, esibizioni e momenti di intrattenimento. La prima puntata promette uno spettacolo ricco di sorprese e novità.

A che ora inizia la prima serata del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera, 24 febbraio, su Rai 1? Ognuna delle cinque serate in programma andrà in onda sul principale canale della Rai in prima serata a partire dalle ore 20,35. In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l'ultima sabato 28 febbraio 2026. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026, ore 20,35 OGGI. Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20,35.