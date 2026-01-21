Il consigliere Tidei dell'Italia Viva sollecita il Comune di Civitavecchia a aderire prontamente al Consorzio Industriale del Lazio. Pur ricevendo ripetuti inviti dalla Regione, l’amministrazione comunale non ha ancora formalizzato l’adesione. Questa scelta potrebbe influire sulle opportunità di sviluppo economico e industriale del territorio. La questione resta aperta, con l’obiettivo di favorire iniziative che possano contribuire alla crescita locale.

“Continuo a non comprendere quali siano i motivi ostativi per cui l’Amministrazione comunale di Civitavecchia non abbia ancora proceduto ad aderire al Consorzio Industriale del Lazio, nonostante i ripetuti inviti arrivati dalla Regione. Ogni ulteriore rinvio rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione persa per il territorio e per le imprese locali”. Questa è la dichiarazione di Marietta Tidei, capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale del Lazio. “Già in comunicazioni precedenti – ricorda Tidei – l’assessora regionale allo Sviluppo economico aveva invitato il Comune di Civitavecchia a valutare e perseguire l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio, chiarendo in modo esplicito che tale adesione è possibile anche senza il conferimento delle aree. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio: Tidei (Iv), Comune di Civitavecchia aderisca subito al Consorzio industriale

