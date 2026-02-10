Da febbraio, la Regione Puglia ha avviato un piano per ridurre le liste d’attesa in sanità. Oltre 6.300 cittadini hanno già beneficiato di visite anticipate, mentre circa 3.000 hanno deciso di rinunciare. La nuova strategia punta a velocizzare le visite e a migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale.

Dall’1 febbraio è operativo il piano della Regione Puglia per l’abbattimento delle liste d’attesa in sanità. Bilancio della prima settimana: circa 10000 cittadini contattati per la possibilità di vedere anticipata la visita in virtù dei nuovi criteri oggetto del provvedimento di giunta regionale. Sono più di 6300 le persone che hanno aderito alla proposta di rimodulazione della visita, circa 3000 hanno invece rifiutato. L'articolo Puglia, sanità: abbattimento delle liste d’attesa, visite anticipate per oltre 6300 cittadini e circa 3000 hanno rifiutato Regione proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

La Regione Puglia ha ricevuto i piani delle aziende sanitarie locali per ridurre le liste di attesa.

La Giunta regionale della Puglia ha approvato oggi una delibera per ridurre le liste di attesa nelle strutture sanitarie.

