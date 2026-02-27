Liste d' attesa | sabato e domenica visite e ricoveri in tutta la Puglia

Nel periodo dal 2 al 25 febbraio, in tutta la Puglia sono state eseguite oltre 17.000 prestazioni, tra visite e ricoveri, nell'ambito dei piani di recupero delle liste d’attesa. Le attività si sono svolte durante il fine settimana, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per i pazienti. La Regione ha collaborato con le aziende e gli enti sanitari per organizzare gli interventi.

Piani sperimentali liste d’attesa nelle dieci aziende sanitarie pugliesi. Oltre 54.000 persone richiamate per anticipare una prestazione Piu di 17mila prestazioni eseguite dal 2 al 25 febbraio nei piani di recupero delle liste d’attesa varati dalla Regione Puglia in collaborazione con le aziende e gli enti sanitari. Le visite e gli esami già eseguiti sono 16.102, quelli anticipati rispetto alla data di prenotazione precedente 25.484. Per quanto riguarda i ricoveri invece, al 25 febbraio sono state richiamate 7.435, anticipati 741 ed eseguiti 954. Complessivamente quindi, ad oggi, in tutta la Puglia sono state richiamati in 54.222, anticipate 26. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Marche, visite ed esami anche il sabato e la domenica: così si riducono le liste di attesaAncona, 14 gennaio 2026 - Sabato e domenica non saranno più giorni “di riposo” per la sanità.

Sanità e liste d?attesa in Puglia, si parte: 124mila esami e ricoveri da recuperare in 5 mesiOltre 124mila esami da recuperare in cinque mesi per una spesa di circa 15 milioni: la giunta Decaro ha varato il piano definitivo contro le liste...

