Medici firmato il contratto | aumento di 491 euro da marzo

È stato firmato il nuovo contratto per i medici, che prevede un aumento di 491 euro in busta paga a partire da marzo 2026. La firma riguarda tutte le figure coinvolte nel settore medico e l’incremento sarà visibile nelle buste paga dei professionisti interessati a partire dalla data indicata. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

(Adnkronos) – Firmato il nuovo contratto per i medici, con aumenti di stipendio in busta paga a partire da marzo 2026. L'accordo, non siglato dalla Cgil, è stato firmato all'Aran, l'agenzia per la contrattazione pubblica: si tratta del contratto dell'area dirigenziale Sanità 2022-2024, che riguarda i medici e i dirigenti del Servizio sanitario nazionale.