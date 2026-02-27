Oggi è stato firmato all’Aran il contratto dell’Area dirigenziale Sanità 2022-2024. Dal mese di marzo, i medici coinvolti riceveranno un aumento lordo di 491 euro al mese. La firma segna la conclusione delle trattative per questo contratto, che riguarda i professionisti del settore sanitario. La notizia riguarda esclusivamente la sottoscrizione dell’accordo e la variazione salariale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Firmato oggi all’Aran il contratto dell’Area dirigenziale Sanità 2022-2024. No della Cgil. I medici, già da marzo, vedranno arrivare un busta aumenti di circa 491 euro mensili lordi per 13 mensilità, in parte destinati all’incremento dello stipendio tabellare. Dopo la certificazione della Corte dei conti, l’Aran ha infatti sottoscritto in via definitiva con le organizzazioni sindacali il Contratto 2022-2024 dell’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria. Per il Servizio sanitario nazionale si chiude definitivamente il rinnovo contrattuale che riguarda 137mila dirigenti, di cui 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Firma definitiva contratto medici, 491 euro aumento lordo mensile da marzo

