Veterinari dell' Ulss 6 un anno di intensa attività professionale

I dati del 2025 dei servizi veterinari dell'Ulss 6 evidenziano un anno di attività significativa. Le statistiche confermano l’impegno costante del reparto nel garantire assistenza e tutela degli animali. Un insieme di numeri che riflettono l’importanza e la continuità dei servizi offerti dalla struttura, sottolineando il ruolo fondamentale dei veterinari nell’ambito sanitario e di tutela animale del territorio.

Sono stati resi noti i dati del 2025 dei servizi veterinari dell'Ulss 6. Numeri importanti, che testimoniano un'intensa attività professionale. Nel 2025 sono state 170 le aziende controllate per tubercolosi, brucellosi e leucosi, 76 le stalle di transito ispezionate, 767 i controlli per influenza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

