L' inclusione sociale non si ferma | oltre 100 partner per il progetto dell' Ulss 9

La Ulss 9 di Verona ha annunciato il successo del progetto di inclusione sociale, che coinvolge oltre 100 partner sul territorio. I numeri del 2025 dimostrano come questa iniziativa stia davvero facendo la differenza nel tessuto della città, aiutando persone e famiglie in difficoltà a trovare nuove opportunità e servizi.

Si chiude con numeri straordinari e un impatto profondo sul tessuto veronese, il bilancio del 2025 del progetto “Inclusione Sociale” dell’Ulss 9 Scaligera. L’ultima iniziativa dell’anno è stata la creazione di presepi artistici esposti nel Duomo di Verona grazie alla collaborazione tra l’azienda sanitaria e la diocesi. Questa rassegna ha coinvolto una trentina di realtà territoriali, tra cui centri diurni, case di riposo e strutture per disabili, portando in mostra oltre 40 natività uniche. Il successo di “Inclusione Sociale” riflette una crescita costante: i partner che aderiscono al progetto sono oggi più di un centinaio, includendo amministrazioni comunali, istituzioni, associazioni del terzo settore e realtà attive nello sport, nel turismo e nella ristorazione.🔗 Leggi su Veronasera.it

