Morto Sandro Munari | il Drago che rese grande l’Italia dei rally

È morto Sandro Munari, il pilota noto come il “Drago” che ha contribuito a rendere grande l’Italia nei rally. La sua scomparsa avviene a un mese dal compimento degli 86 anni, segnando la perdita di una figura importante per il mondo delle corse automobilistiche. Munari ha lasciato un’impronta significativa nel settore, diventando un punto di riferimento per molti appassionati e professionisti.

La scomparsa di Sandro Munari a un mese dagli 86 anni di vita, segna la fine di un’era per l’automobilismo mondiale. Nessuno può restituirci lo spessore dell’uomo e del campione meglio di chi ha condiviso con lui la polvere delle strade e la gloria dei podi: Cesare Fiorio, lo storico team manager Lancia. Il suo ricordo è netto: «Sandro Munari è stato il più grande campione che abbia militato nelle file della Lancia». Secondo Fiorio, Munari ebbe il merito immenso di portare il marchio «ad altissimo livello», e lo fece in un momento pionieristico, «in quel periodo in cui la Lancia non era una squadra assolutamente vincente come lo è diventata dopo». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

