San Mauro Abate | la vita e il culto del Santo del 15 gennaio

San Mauro Abate è una figura significativa nella tradizione cristiana, ricordata e venerata il 15 gennaio. La sua vita e il suo esempio rappresentano un modello di fede e dedizione, ancora oggi oggetto di rispetto e devozione. In questa introduzione si esploreranno gli aspetti principali della sua storia e del culto a lui dedicato, offrendo un quadro chiaro e sobrio della sua importanza religiosa nella tradizione italiana.

. San Mauro Abate è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrato il 15 gennaio. È noto principalmente per essere stato uno dei primi discepoli di San Benedetto da Norcia e per aver diffuso la regola benedettina in Gallia. La sua vita è avvolta da leggende e racconti che ne esaltano la santità e i miracoli attribuiti alla sua intercessione. San Mauro nacque intorno al 512 d.C. in una famiglia nobile romana. Fin da giovane, si dedicò alla vita monastica sotto la guida di San Benedetto, che lo accolse nel monastero di Subiaco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Mauro Abate: la vita e il culto del Santo del 15 gennaio Leggi anche: San Saturnino: storia, culto e curiosità del santo del 29 novembre Leggi anche: San Quintino: il Santo del 31 ottobre e il suo culto nel mondo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Acicastello si prepara alla festa del Santo Patrono, San Mauro Abate; San Mauro Castelverde in festa per il patrono: giovedì 15 gennaio celebrazioni in onore di San Mauro Abate; Tra vicoli, fede e sapori: buona la terza per il presepe vivente di San Mauro; Santo del giorno 15 Gennaio 2026: Santa Secondina. San Mauro Abate: la vita e il culto del Santo del 15 gennaio - Scopri la storia di San Mauro Abate, la sua canonizzazione e le tradizioni legate alla sua celebrazione nel mondo. quotidiano.net

Le chiese giubilari di Napoli e provincia: la storia, gli orari e le devozioni - Le prime notizie sulla chiesa si fanno risalire alla fine del XII Secolo anche se l’attuale struttura è ... ilmattino.it

PROGRAMMA 2026 FESTA DI SAN MAURO ABATE - VIAGRANDE (CT) facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.