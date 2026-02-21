Beautiful anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026 | Bill pronto a fare il test del DNA per capire se è il padre di Luna

Bill Spencer scopre che potrebbe essere il padre di Luna Nozawa e decide di fare il test del DNA. La figlia della ragazza potrebbe essere il risultato di una relazione del passato con Poppy, e questa possibilità lo spinge a prendere una decisione importante. Nei prossimi episodi, Bill si prepara a sottoporsi all’esame per chiarire ogni dubbio. La verità sulla paternità di Luna potrebbe cambiare molte cose nella sua vita.

© US Mediaset Un test del DNA attende Bill Spencer nelle prossime puntate di Beautiful. L’editore è infatti disposto a sottoporsi al test per capire se la giovane Luna Nozawa è il frutto della sua relazione di gioventù con Poppy. Una novità che mette in allarme Liam e Katie, che non si fidano per niente della donna. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

