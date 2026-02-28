San Gemini inaugurato l’asilo comunale | Apriamo la possibilità alla comunità di crescere

Sabato 28 febbraio è stato inaugurato a San Gemini il nuovo asilo comunale, un edificio che offre spazi dedicati ai bambini della comunità. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia, il sindaco, un consigliere regionale e l’assessore all’Istruzione. L’apertura segna un momento importante per le strutture dedicate all’istruzione e alla cura dei più piccoli, coinvolgendo rappresentanti istituzionali di diversi livelli.

Inaugurato il nuovo asilo comunale a San Gemini nel corso della giornata di sabato 28 febbraio. Alla cerimonia erano presenti – tra gli altri – il presidente della Provincia Stefano Bandecchi, il sindaco Luciano Clementella, il consigliere regionale Enrico Melasecche, l'assessore all'Istruzione.