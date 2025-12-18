‘Per crescere insieme’ a San Giovanni in Sugana il concerto di Natale | Festeggiamo insieme l’inclusione e la comunità

A pochi giorni dal Natale, a San Giovanni in Sugana, l’Associazione “Per crescere insieme” invita alla magia del concerto natalizio. Un’occasione per celebrare la gioia della condivisione, rafforzare il senso di comunità e promuovere l’inclusione in un momento speciale di festa e solidarietà.

A pochi giorni dalle festività di Natale, quando le famiglie si riuniscono e la condivisione diventa una certezza e non solo una speranza, l’Associazione “Per crescere insieme” di San Casciano in Val di Pesa ha organizzato un evento dal duplice obiettivo: celebrare insieme e ricordare l’importanza dell’inclusività. In un mondo in cui troppo spesso si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

