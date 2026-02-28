Sampdoria tornano i fantasmi e il calendario fa paura | dentro la nuova crisi

La Sampdoria torna a vivere momenti difficili dopo due sconfitte consecutive, che peggiorano la situazione in classifica e complicano la corsa alla salvezza. La squadra affronta un calendario difficile e si trova a dover gestire una fase di crisi, che riporta in auge le difficoltà delle ultime settimane. La formazione cerca di reagire, ma i risultati finora non sono arrivati.

Due sconfitte e la Sampdoria ripiomba nell'incubo, complicando con le proprie mani la corsa salvezza e vanificando gli ottimi risultati ottenuti nel mini-ciclo precedente. Che sembra già un lontano ricordo. Due stop inattesi contro due dirette concorrenti come Mantova e Bari sono più di un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sampdoria, tornano i fantasmi e il calendario fa paura: dentro la (nuova) crisiDopo la 'remuntada' i blucerchiati hanno smarrito la rotta e perso due scontri diretti, tra scelte sbagliate e infortuni. Il 'risultatismo' ha mascherato i problemi? Contro il Bari possesso palla al 7 ... genovatoday.it

Sampdoria-Bari 0-2, psicodramma blucerchiato. Gregucci: Ritorniamo compatti. Contestazione? Rispetto le opinioni di tuttiI blucerchiati perdono contro la penultima della classe e vengono risucchiati nuovamente nei bassifondi della classifica. Problema al polpaccio sinistro per ... ilsecoloxix.it