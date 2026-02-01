Dai computer del Banco di Sicilia ai fantasmi dell' amianto a Palermo c' è un ecomostro che fa ancora paura

A Palermo, un vecchio edificio del Banco di Sicilia si trova in condizioni di abbandono e degrado. Un tempo era un punto di riferimento per l’informatizzazione bancaria, ora invece è un ecomostro che mette paura ai residenti. La struttura, piena di amianto e lasciata a se stessa, rappresenta un rischio reale per chi passa nelle vicinanze. La gente del quartiere si chiede cosa si possa fare per mettere in sicurezza l’area e mettere fine a questa lunga storia di incuria.

A lungo è stata un'infrastruttura chiave per l'informatizzazione bancaria locale. Poi l'abbandono, l'incubo amianto, l'incuria. Siamo ai margini della Noce. Qua c'era una volta il Centro Elettronico del Banco di Sicilia di via Adria. Da più di 20 anni è una struttura abbandonata.

