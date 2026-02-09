Sampdoria-Palermo martedì 10 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati A Marassi pochi gol e tanto equilibrio

La sfida tra Sampdoria e Palermo si avvicina, con i tifosi già in fibrillazione. Martedì 10 febbraio alle 19 a “Marassi” le due squadre scendono in campo per una partita che promette equilibrio e poche reti. La Sampdoria di Gregucci cerca punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, mentre il Palermo di Inzaghi vuole consolidare la sua posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i pronostici sono ancora aperti.

Rimane sempre una partita di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi, anche se i blucerchiati sono attualmente in lotta per restare in serie B. La vittoria di Modena firmata dal primo gol di Brunori (ex di turno) con le sua nuova squadra ha finalmente rimosso lo 0 dalla casella delle vittorie esterne stagionali. Finalmente i genovesi sono fuori dalla.

