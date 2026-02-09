Sampdoria-Palermo martedì 10 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati A Marassi pochi gol e tanto equilibrio
Martedì sera alle 19:00 si gioca a “Marassi” il match tra Sampdoria e Palermo. Le due squadre si sfidano in una partita molto equilibrata, con poche reti segnate finora. La Sampdoria di Gregucci cerca punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre il Palermo di Inzaghi punta a conquistare la vittoria per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. La sfida promette spettacolo e tensione, con le formazioni pronte a darsi battaglia.
Rimane sempre una partita di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi, anche se i blucerchiati sono attualmente in lotta per restare in serie B. La vittoria di Modena firmata dal primo gol di Brunori (ex di turno) con le sua nuova squadra ha finalmente rimosso lo 0 dalla casella delle vittorie esterne stagionali. Finalmente i genovesi sono fuori dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Sampdoria Palermo
Sampdoria-Palermo (martedì 10 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Martedì sera la Sampdoria di Gregucci sfida il Palermo di Inzaghi in una partita che si fa sentire.
