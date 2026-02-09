Martedì sera alle 19:00 si gioca a “Marassi” il match tra Sampdoria e Palermo. Le due squadre si sfidano in una partita molto equilibrata, con poche reti segnate finora. La Sampdoria di Gregucci cerca punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre il Palermo di Inzaghi punta a conquistare la vittoria per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. La sfida promette spettacolo e tensione, con le formazioni pronte a darsi battaglia.

Rimane sempre una partita di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi, anche se i blucerchiati sono attualmente in lotta per restare in serie B. La vittoria di Modena firmata dal primo gol di Brunori (ex di turno) con le sua nuova squadra ha finalmente rimosso lo 0 dalla casella delle vittorie esterne stagionali. Finalmente i genovesi sono fuori dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Palermo (martedì 10 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. A “Marassi” pochi gol e tanto equilibrio

Approfondimenti su Sampdoria Palermo

Martedì sera la Sampdoria di Gregucci sfida il Palermo di Inzaghi in una partita che si fa sentire.

Il 6 gennaio 2026 alle ore 19:00 si affrontano Granada CF e Rayo Vallecano a Los Carmenes, in una gara valida per i sedicesimi di finale di Copa del Rey.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sampdoria Palermo

Argomenti discussi: Sampdoria-Palermo: info settore ospiti; Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Palermo; Sampdoria-Palermo, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti; Sampdoria-Palermo: le probabili formazioni.

Sampdoria-Palermo: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Sampdoria-Palermo di Martedì 10 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Pronostico Sampdoria-Palermo: l’ombra del grande ex e lo spauracchio finlandeseSampdoria-Palermo è una partita di Serie B e si gioca martedì alle 19:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

LE PAROLE DI INZAGHI Nella conferenza stampa prima di Sampdoria-Palermo, l'allenatore dei rosanero Filippo Inzaghi ha parlato anche dei suoi prossimi avversari. Il tecnico lombardo sostiene che i blucerchiati abbiano dei grandi valori e c facebook

In trasferta con Mediagol: Sampdoria – Palermo (Stadio Luigi Ferraris, guida breve per i tifosi) x.com