Campobasso-Livorno le pagelle amaranto | prestazione eroica degli uomini di Venturato

Il Livorno ha giocato una partita intensa contro il Campobasso e ha portato a casa una vittoria importante. Gli amaranto hanno dato tutto in campo, mostrando cuore e determinazione. La squadra di Venturato ha messo in mostra una prestazione di alto livello, con impegno e sacrificio. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con i giocatori che hanno lottato fino all’ultimo secondo.

Livorno, 12 febbraio 2026 - Contro il Campobasso gli amaranto hanno sfoderato una prestazione totale, fatta di qualità e sacrificio. Cambiano gli uomini in campo ma ormai la mano di Venturato è evidente e in campo i risultati si vedono. Ottima la prima da titolare di Malgrida, molto bene anche Bonassi che si regala il primo gol in Serie C. Molto bene però anche la difesa con Camporese che trova un ottimo debutto e Tosto che si conferma una grande promessa. Ecco le pagelle degli amaranto: Seghetti: 7 Tolta qualche incertezza iniziale per lui un'ottima prestazione, non può nulla in occasione del gol di Brunet ma per il resto protegge con sicurezza i pali.

