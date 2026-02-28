Alla vigilia del prossimo incontro, l'allenatore della Samb invita i calciatori a dimostrare coraggio e concentrazione, sottolineando l'urgenza di agire con decisione. Ha detto che il team deve focalizzarsi sulla qualità di poche azioni, evitando distrazioni e lavorando con precisione. Le sue parole mirano a motivare la squadra in vista della partita imminente.

"Non abbiamo più tempo da perdere. I calciatori devono pensare a mettere in pratica poche cose, ma per bene". Testi e musica di Roberto Boscaglia alla vigilia del match casalingo con il Livorno. Un appuntamento cui la Samb arriva dopo la sconfitta con il Ravenna ed essere sprofondata ulteriormente in classifica, ora in piena zona play out. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno degli squalificati Lepri e Candellori. "Saranno sostituiti a dovere" sentenzia Boscaglia che nel corso della settimana ha provato diverse soluzioni tattiche per venire a capo della lunga crisi in cui è finità la Samb. Potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda il reparto offensivo dove Eusepi nelle ultime partite è parso troppo isolato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Samb, tira fuori il tuo coraggio" . Boscaglia alla vigilia del match

