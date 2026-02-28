Durante l’ultimo consiglio comunale a Castenaso, l’amministrazione ha invitato i giocatori della squadra di ping pong locale, dopo che uno di loro è stato premiato per aver salvato il compagno di squadra durante un allenamento nella palestra comunale. L’episodio si è verificato in uno degli spazi sportivi pubblici frequentati regolarmente dagli atleti.

Nell’ultimo consiglio comunale, l’amministrazione di Castenaso ha ospitato i protagonisti di un episodio avvenuto in una palestra del Comune, dove si allena abitualmente la squadra del Ping Pong Castenaso. Uno di loro, Alessandro Fini, lo scorso dicembre, poco dopo la fine di un allenamento, si è accasciato a terra senza respirare. In quei momenti servono lucidità e preparazione, senso di responsabilità e gioco di squadra. Grazie a un compagno, fresco di corso Blsd, Stefano Grandi, che ha subito iniziato il massaggio cardiaco, preparando la scarica con il defibrillatore, presente in tutte le palestre e impianti sportivi comunali da diversi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salva il compagno di squadra, premiato

