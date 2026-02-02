Un poliziotto di 44 anni, Giuseppe Fattore, residente in Valdichiana, ha rischiato la sua vita per mettere in salvo dei turisti su un bus in pericolo. L’ha fatto senza cercare riconoscimenti, ma il presidente Mattarella ha deciso di premiarlo comunque, portando l’attenzione su un gesto semplice ma di grande coraggio.

AREZZO Un gesto di straordinaria umanità e sangue freddo, compiuto lontano dai riflettori e fuori dal servizio, è valso a Giuseppe Fattore (nella foto), 44 anni, poliziotto residente in Valdichiana, uno dei più alti riconoscimenti della Repubblica. Il Presidente Sergio Mattarella lo ha infatti nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il coraggio dimostrato nel prestare soccorso, andando oltre il proprio dovere". La vicenda risale al 4 agosto 2024, quando Fattore stava percorrendo l’autostrada del Sole insieme alla propria famiglia, di ritorno dalle vacanze. All’altezza di Badia Al Pino, il poliziotto si è trovato davanti a una scena drammatica: un autobus turistico uscito di strada, inclinato, avvolto dal fumo e trafitto dal guard rail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salva i turisti di un bus: premiato da Mattarella

Approfondimenti su Salva i turisti di un bus

Un autista di autobus ha salvato una persona in difficoltà mentre si trovava in servizio, intervenendo prontamente per prestare soccorso a un uomo a terra sotto la pioggia.

Cristina Monzali e Giuseppe Fattore, due toscani, hanno ricevuto insieme il riconoscimento al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Salva i turisti di un bus

Argomenti discussi: Salva i turisti di un bus: premiato da Mattarella; Rocio Munoz a Verona chiede aiuto a Giulietta: Salva il mio matrimonio con Raoul Bova; Innovazione e Blue Economy: Ancona esporta la tecnologia salva-mare nei porti di Napoli e Salerno; La polizia salva due turisti cechi dispersi a Nivica.

Bufera di neve sull’Etna: salvata famiglia di turisti svizzeri, c’era una bambina di 4 anniFamiglia di turisti svizzeri sorpresa da una violenta bufera di neve sull'Etna: messi in salvo dal Soccorso Guardia di finanza Nicolosi. meteo.it

Etna, bufera improvvisa nella notte: salvata una famiglia con una bambina di 4 anniUna notte di paura sull’Etna, dove una violenta bufera di neve ha messo in serio pericolo una famiglia di turisti svizzeri, tra cui una bambina di appena quattro anni. I turisti sono rimasti bloccati ... affaritaliani.it

WebLive Tv. . Ciclone Harry, Carlo Auteri: “Un Commissario per salvare la stagione turistica 2026” - facebook.com facebook

Salvataggio salvavita a 5.200 metri di altitudine! La polizia di Shigatse Gyantse salva con successo i #turisti bloccati. x.com