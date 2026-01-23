Jesi salva una donna dai binari | giovane puglie premiato dalla polizia

A Jesi, un giovane pugile di origine nigeriana residente in provincia di Ancona è stato premiato dalla polizia di Stato per aver salvato una donna dai binari. L'intervento tempestivo e il comportamento coraggioso hanno evidenziato il suo senso civico. L'attestato riconosce l'atto di altruismo compiuto, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e responsabilità civica nel territorio.

Jesi (Ancona), 23 gennaio 2026- Non ha esitato a salvare una donna, giovane pugile premiato. Nei giorni sorsi la polizia di Stato ha consegnato al giovane nato in Italia da genitori originari della Nigeria ma residente in provincia di Ancona, un attestato per il suo senso di altruismo. Tutto è iniziato nella serata dello scorso 16 gennaio, quando il giovane si trovava alla stazione di Jesi, località in cui frequenta una palestra dove si allena nel pugilato. Il ragazzo ha notato una donna che, scesa dal marciapiedi, si è posizionata al centro dei binari. Lo stesso ha allertato la Polizia Ferroviaria riferendo quanto stava accadendo.

