Salto con gli sci | Nika Prevc concede il bis a Ljubno Eder scalzata Rimonta Sieff

Nika Prevc conferma la sua superiorità a Ljubno, bissando il successo. Lisa Eder tenta una rimonta, ma si deve arrendere alla slovena, che atterra rispettivamente a 85 e 92 metri. La competizione di salto con gli sci si mantiene equilibrata, con le atlete impegnate in una sfida di tecnica e determinazione sull’HS94.

Nika Prevc ce la fa anche quando deve recuperare. Ce la mette tutta Lisa Eder per batterla sull’HS94 di Ljubno, ma non c’è molto da fare: 85 e 92 metri per la slovena con 132.4 e 138.7 punti, 87.5 e 90.5 con 135.5 e 134.6 per l’austriaca. Totale: 271.1 Prevc, 270.1 Eder e dominio della slovena che continua in Coppa del Mondo. E d’inclusa c’è pure la commozione visibile sul volto dell’ultima delle facenti parte di un’autentica dinastia di saltatori e saltatrici. Sul podio, a enorme distanza, ci arriva anche Katharina Schmid: la tedesca giunge a quota 252.9. Anche in questo caso si tratta di un recupero, soprattutto perché la cinese Ping Zeng buca il secondo salto e finisce a 249. 🔗 Leggi su Oasport.it

