Salto con gli sci | Nika Prevc vince anche su serie secca a Sapporo Zanitzer e Sieff nelle 30

A causa delle avverse condizioni meteorologiche a Sapporo, la seconda serie dell’HS137 è stata annullata. La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci ha così confermato la vittoria di Nika Prevc, che si è aggiudicata la gara anche sulla serie secca. Tra le migliori, Zanitzer e Sieff si sono classificate nelle prime 30 posizioni.

A causa di un meteo decisamente inclemente, la seconda serie sull'HS137 di Sapporo viene cancellata. E così la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile vede l'ennesimo successo di Nika Prevc. La slovena, tanto per non farsi mancare nulla, fa segnare il record del trampolino a 139.5 metri (in particolare lo eguaglia). Non perfetto l'atterraggio, ma con una simile distanza i 134.5 punti ottenuti bastano e avanzano. Seconda, con pieno merito peraltro, la canadese Abigail Strate, che a fronte di 128.5 metri si muove perfettamente tra trampolino e atterraggio, il che le porta 129.2 punti e le consente di superare, sul podio, la norvegese Heidi Dyhre Traaserud, che nonostante i 135 metri si ferma a 124.

