Saharawi nessuna soluzione con la forza

Dopo il primo incontro a Madrid, il Fronte Polisario, il Marocco, Algeria e Mauritania si sono riuniti di nuovo a Washington il 23 e 24 febbraio per ulteriori colloqui. La riunione ha coinvolto rappresentanti di tutte le parti, senza che si siano registrate decisioni definitive o cambiamenti sostanziali. La questione del Sahara Occidentale rimane al centro delle discussioni tra i Paesi coinvolti.

Sahara Occidentale A 50 anni dalla nascita della Repubblica araba, intervista a Sidi Mohamed Omar, rappresentante del Fronte Polisario all’Onu Sahara Occidentale A 50 anni dalla nascita della Repubblica araba, intervista a Sidi Mohamed Omar, rappresentante del Fronte Polisario all’Onu Due settimane dopo il primo round di negoziati a Madrid, Marocco, Fronte Polisario, Algeria e Mauritania si sono incontrati nuovamente a Washington il 23 e 24 febbraio per ulteriori «colloqui riservati». Da diversi mesi, l’amministrazione Trump sta aumentando i suoi sforzi diplomatici per risolvere la questione del Sahara Occidentale, soprattutto in base alla... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Saharawi, «nessuna soluzione con la forza» Leggi anche: Trasporto pubblico, la protesta: "Soltanto un autobus a Porciano. Nessuna soluzione dopo un anno" Niscemi, Musumeci: “La frana ha superato i 4 chilometri”. Ancora nessuna soluzione per le famiglie sfollateLa frana che sta interessando Niscemi continua ad allargarsi e a mostrare un’evoluzione preoccupante.