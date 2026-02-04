La frana a Niscemi si sta allargando rapidamente, superando ormai i 4 chilometri. Il governatore Musumeci ha confermato che la situazione resta critica, mentre le famiglie sfollate ancora non hanno trovato una soluzione stabile. La terra continua a muoversi, e le autorità cercano di mettere in sicurezza le zone colpite.

La frana che sta interessando Niscemi continua ad allargarsi e a mostrare un’evoluzione preoccupante. Il movimento franoso ha ormai raggiunto una larghezza superiore ai 4 chilometri e presenta dislivelli di diverse decine di metri. È quanto ha riferito il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nel corso di un’informativa al Senato, tracciando un quadro ancora critico sia sul piano geologico sia su quello dell’assistenza alle persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. La frana accelera: dislivelli in aumento e fenomeno ancora in evoluzione. Secondo quanto illustrato dal ministro, nella mattinata di domenica 25 gennaio l’evoluzione del dissesto ha subito una repentina accelerazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Niscemi, Musumeci: “La frana ha superato i 4 chilometri”. Ancora nessuna soluzione per le famiglie sfollate

Approfondimenti su Niscemi Musumeci

La notte a Niscemi è stata movimentata da pioggia intensa e boati che hanno svegliato i residenti.

La frana a Niscemi si è espansa fino a raggiungere una larghezza di oltre 4 chilometri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niscemi Musumeci

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, nella notte boati e smottamenti. Musumeci: Dal '97 nulla è cambiato: indagheremo. Opposizioni all'attacco: Era governatore, sapeva tutto; Niscemi, Musumeci nella informativa: In Sicilia 9 comuni su 10 ad alto rischio frane - Musumeci: In questi giorni ci sono stati sciacalli in giacca e cravatta; Niscemi, Ciciliano: Movimento franoso ha superato quello del Vajont; Niscemi, la frana avanza. Ciciliano: più grande del Vajont. Le opposizioni: via Musumeci, Meloni venga in aula.

Frana di Niscemi, l’atto d’accusa di Musumeci: Ventotto anni di inerzie e rimpalli, il progetto esecutivo arrivò dopo dieci anniDalle ordinanze del 1997 allo stallo dei cantieri, Musumeci ricostruisce un quarto di secolo di omissioni: Non accetto strumentalizzazioni, tutti i livelli istituzionali si sentano coinvolti ... gazzettadelsud.it

Niscemi, Musumeci: Frana ha raggiunto una larghezza di oltre 4 kmPalermo, 4 feb. (Adnkronos) - La frana di Niscemi ha raggiunto una larghezza di 4 km. Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ... iltempo.it

La frana di #Niscemi , #Musumeci al Senato: in questi giorni ci sono stati sciacalli in giacca e cravatta - #maltempo - facebook.com facebook

#Frana di #Niscemi: #Musumeci firma il decreto di costituzione di una Commissione di studio x.com