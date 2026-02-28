Safer Internet Day il mese della sicurezza in rete che dura tutto l’anno | ecco dove imparare ad abitare la dimensione onlife

Il Safer Internet Day segna la fine del mese dedicato alla sicurezza online, un periodo che si estende tutto l’anno. Durante questo tempo, si sono svolte iniziative per insegnare alle persone come navigare in modo sicuro e responsabile. La scuola ha avuto un ruolo centrale in queste attività, che hanno coinvolto studenti e insegnanti. La responsabilità di promuovere un uso consapevole della rete rimane attuale.

Si conclude il Mese per la Sicurezza in Rete, ma il tema permea ormai le nostre vite, ogni giorno e in ogni ambito, e la scuola deve avere un ruolo da protagonista. Se ne è parlato al Teatro Ambra Jovinelli di Roma dove il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha celebrato il Safer Internet Day 2026: in sala, circa 600 studentesse e studenti, collegati in diretta streaming con le scuole di tutta.