Safer Internet Day 2026 il CNDDU presenta Costituzione Digitale Pesavento | Sicurezza in rete essenziale per i diritti umani

Il Safer Internet Day 2026 si apre con una novità importante. Il CNDDU presenta “Costituzione Digitale”, un progetto che mira a combinare tecnologia e rispetto delle regole. Pesavento sottolinea come la sicurezza in rete sia fondamentale per proteggere i diritti umani. L’obiettivo è sensibilizzare utenti e istituzioni sull’importanza di navigare in modo più consapevole e sicuro.

Per il Safer Internet Day 2026, il CNDDU presenta il progetto "Costituzione Digitale", volto a unire innovazione e legalità. Il presidente Romano Pesavento dichiara che "la sicurezza in rete costituisce presupposto essenziale per l'effettività dei diritti umani". L'iniziativa punta su educazione civica e pensiero critico per favorire una cittadinanza digitale consapevole.

