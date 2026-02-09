Safer Internet Day 2026 | il 10 febbraio evento in diretta Al via il Mese della Sicurezza in Rete

Martedì 10 febbraio, in tutto il mondo, si tiene il Safer Internet Day 2026. In Italia, l’evento si svolge in diretta, con iniziative che coinvolgono scuole, istituzioni e associazioni. È il momento di sensibilizzare gli utenti, soprattutto i più giovani, sui rischi online e sulle buone pratiche da seguire. La giornata, promossa dalla Commissione Europea, si inserisce nel mese della sicurezza in rete, che punta a rendere internet un luogo più sicuro per tutti.

Martedì 10 febbraio 2026 si celebra, in contemporanea in oltre 100 Paesi di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea e divenuta nel tempo un appuntamento di riferimento per istituzioni, scuole, operatori del settore e organizzazioni della società civile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Safer Internet

Per il Safer Internet Day 2026, l’Unione Europea lancia tre strumenti per le scuole.

Il 10 febbraio torna il Safer Internet Day, con un programma ricco di eventi dedicati ai docenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Safer Internet

Argomenti discussi: Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismo; Safer Internet Day 2026: una comunità educante in dialogo sul digitale; Safer Internet Day 2026: evento per le scuole in diretta streaming; Safer Internet Day 2026, a Imola due incontri sull’intelligenza artificiale.

Safer Internet Day 2026, CNDDU: promuovere una Cultura Digitale ResponsabileIl Safer Internet Day 2026 CNDDU promuove la sicurezza online e i diritti digitali per studenti e docenti in Italia. informazionescuola.it

Safer Internet Day: Unicef, più di 1 studente su 5 di 10 anni in 26 Paesi su 32 non è in grado di distinguere se un sito web sia affidabile o menoPiù di 1 studente su 5 di 10 anni in 26 Paesi su 32 non è in grado di distinguere se un sito web sia affidabile o meno. Lo ricorda oggi l’Unicef, alla vigilia del Safer Internet Day (10 febbraio), r ... agensir.it

Lamezia, Safer Internet Day: alla Casa della Cultura iniziative per sicurezza online e inclusione digitale facebook