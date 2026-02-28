Sabato shopping | i consigli del 28 febbraio

Sabato shopping: il 28 febbraio propone diverse novità tra cui un cardigan di alta gamma realizzato grazie a una collaborazione speciale, sneaker eleganti pensate per occasioni formali e un portaocchiali progettato per sciatori che cercano stile. Questi articoli sono stati presentati da vari rivenditori e sono disponibili in negozi e online. La giornata si concentra su prodotti che uniscono moda e funzionalità.

Il cardigan lussuoso nato da un'inedita collaborazione, le sneaker da cerimonia e il portaocchiali per sciatori chic. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap La primavera è alle porte e anche la nostra voglia di shopping aumenta. Se da un lato, in vista del cambio stagione, guardiamo alle tendenze della Primavera-estate 2026 e alle proposte di abbigliamento delle nuove collezioni di marchi noti ed emergenti, dall'altro non possiamo non farci tentare dagli accessori, borse e scarpe, il campo in cui più ci è concesso osare.