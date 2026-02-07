Questo fine settimana porta con sé tante occasioni di shopping. Tra trench d’artista, borse color block e capi termici eleganti, ci sono tante proposte per rinnovare il guardaroba. Basta poco per aggiungere un tocco di stile al weekend, e le vie dello shopping sono pronte ad accogliere chi cerca qualcosa di nuovo e originale.

Il trench d'artista, la borsa color block dalle tonalità irresistibili e i capi termici chic. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap Le giornate cominciano ad allungarsi, la primavera si inizia a intravedere all'orizzonte, e anche la nostra voglia di shopping aumenta. Se da un lato guardiamo alle tendenze della Primavera-estate 2026 e alle proposte di abbigliamento delle nuove collezioni di marchi noti ed emergenti, dall'altro non possiamo non farci tentare dagli accessori, borse e scarpe, il campo in cui più ci è concesso osare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 7 febbraio

Ecco alcuni suggerimenti per lo shopping di sabato 17 gennaio: scopri le scarpe gioiello di Balenciaga e Manolo Blahnik, i patchwork di Sea NY per Sézane e la maglieria realizzata in Spagna da Thinking Mu.

