Sabato shopping | i consigli del 17 gennaio

Da vanityfair.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco alcuni suggerimenti per lo shopping di sabato 17 gennaio: scopri le scarpe gioiello di Balenciaga e Manolo Blahnik, i patchwork di Sea NY per Sézane e la maglieria realizzata in Spagna da Thinking Mu. Un’occasione per aggiornare il guardaroba con pezzi di qualità e stile, tra tendenze attuali e produzioni artigianali.

Le scarpe gioiello di Balenciaga e Manolo Blahnik, i patchwork di Sea NY per Sézane e la maglieria made in Spain di Thinking Mu. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend Se è vero che gennaio è il mese più triste dell'anno (attenzione: lunedì 19 è blue Monday, il giorno più deprimente del calendario), ecco allora che i nostri consigli di shopping sono concepiti come un antidoto alla malinconia: scarpe-gioiello, sneaker cool e molti completi per mettere in pratica i buoni propositi per l'anno nuovo (quelli relativi ad allenamento, salute e forma fisica). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

