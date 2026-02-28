Ronaldo acquisisce una quota in un club di calcio spagnolo segnando una nuova era
Cristiano Ronaldo ha acquistato una quota di minoranza in un club di calcio spagnolo. La sua presenza nel club rappresenta un passo importante per la società, che ora si prepara a nuove sfide nel campionato nazionale. La notizia è stata resa nota tramite comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o le strategie di investimento.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. (ANSA) – ROMA, 26 FEB – Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più iconici della storia, ha recentemente annunciato un passo significativo nel suo percorso imprenditoriale. Il fuoriclasse portoghese ha acquisito una quota del 25% del club spagnolo Almeria. Questo investimento avviene in un momento cruciale per il calcio spagnolo e per la Seconda Divisione, dove il club sta cercando di emergere tra i grandi. Con questa iniziativa, Ronaldo continua a diversificare il suo portafoglio di investimenti, dimostrando una visione strategica oltre il campo da gioco.
