Romoli e il piano del nuovo mandato | Niente sconti su fotovoltaico e discariche compriamo immobili per le scuole

Il secondo mandato di Alessandro Romoli come presidente della provincia è iniziato ufficialmente, con la presentazione delle linee programmatiche in consiglio provinciale. Tra le decisioni annunciate, non saranno previsti sconti sul fotovoltaico e sulle discariche, mentre si pianificano investimenti in immobili destinati alle scuole. Romoli aveva ottenuto il rinnovo dell’incarico lo scorso 21 dicembre.

Il secondo mandato di Alessandro Romoli è entrato nel vivo. Eletto lo scorso 21 dicembre per guidare nuovamente l'ente di via Saffi, il presidente ha presentato oggi in consiglio provinciale le linee programmatiche che tracceranno la rotta dei prossimi anni. Linee programmatiche a tutto campo che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it La comunità energetica di Mira prende forma: fotovoltaico su scuole e edifici comunaliMira progetta gli impianti di produzione rinnovabile che faranno parte della comunità energetica (Cer), il gruppo formato da cittadini, imprese e... Proprietà privata addio: il piano del Leoncavallo per prendersi gli immobili sfittiIl centro sociale di Milano con il quale il Comune tiene aperto un dialogo vuole introdurre il concetto di "improprietà" definendosi come... Tutto quello che riguarda Romoli. Discussioni sull' argomento Romoli e il piano del nuovo mandato: Niente sconti su fotovoltaico e discariche, compriamo immobili per le scuole; Rifiuti, Romoli: Il nostro no a nuove discariche è netto; Piano provinciale rifiuti, Romoli: No a nuove discariche, tutela della Tuscia priorità; Provincia di Viterbo, Piano rifiuti: avanti con la Valutazione ambientale strategica. Rifiuti, Romoli: «Il nostro no a nuove discariche è netto»Sindaci a confronto sul procedimento Vas per delineare il perimetro del piano provinciale di gestione rifiuti. Lanciato l’appello a diversi Comuni a fornire dati aggiornati per costruire uno schema di ... civonline.it Romoli: “Chi rompe paga: basta danni ripetuti nelle scuole” Il presidente della Provincia annuncia incontri negli istituti superiori per sensibilizzare gli studenti sulla tutela degli spazi e rafforzare vigilanza e responsabilità https://www.viterbonews24.it/news/romo - facebook.com facebook Mattarella furioso con Nordio E lui “obbedisco” David Romoli, l’Unità x.com