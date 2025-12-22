La comunità energetica di Mira prende forma | fotovoltaico su scuole e edifici comunali

La comunità energetica di Mira si sta sviluppando attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici su scuole e edifici comunali. Questo progetto mira a promuovere l'autosufficienza energetica e a favorire un uso più sostenibile delle risorse. La collaborazione tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche rappresenta un passo importante verso un modello di energia più responsabile e condiviso, contribuendo alla tutela dell'ambiente e al risparmio energetico del territorio.

Mira progetta gli impianti di produzione rinnovabile che faranno parte della comunità energetica (Cer), il gruppo formato da cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche che condivide l'energia generata da fonti pulite. In questi giorni la giunta ha approvato il documento d'indirizzo per la.

