Proprietà privata addio | il piano del Leoncavallo per prendersi gli immobili sfitti
Il centro sociale Leoncavallo ha presentato un documento in cui propone un nuovo approccio alla gestione degli immobili sfitti, introducendo il concetto di
Il centro sociale Leoncavallo, dopo lo sgombero dello scorso agosto, ha diffuso un documento programmatico che punta a riscrivere il concetto di legalità nel nostro Paese introducendo il concetto di " improprietà ". Si tratta di una sorta di istituto giuridico che gli antagonisti vorrebbero introdurre per scardinare il possesso esclusivo dei beni. Secondo il testo, la proprietà privata sarebbe ormai un concetto inadeguato, specialmente quando riguarda grandi patrimoni immobiliari lasciati inutilizzati. Per gli attivisti, il diritto di proprietà deve essere sospeso o interdetto a favore di un esercizio di un diritto collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
