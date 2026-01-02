Proprietà privata addio | il piano del Leoncavallo per prendersi gli immobili sfitti

Da ilgiornale.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro sociale Leoncavallo ha presentato un documento in cui propone un nuovo approccio alla gestione degli immobili sfitti, introducendo il concetto di

Il centro sociale Leoncavallo, dopo lo sgombero dello scorso agosto, ha diffuso un documento programmatico che punta a riscrivere il concetto di legalità nel nostro Paese introducendo il concetto di " improprietà ". Si tratta di una sorta di istituto giuridico che gli antagonisti vorrebbero introdurre per scardinare il possesso esclusivo dei beni. Secondo il testo, la proprietà privata sarebbe ormai un concetto inadeguato, specialmente quando riguarda grandi patrimoni immobiliari lasciati inutilizzati. Per gli attivisti, il diritto di proprietà deve essere sospeso o interdetto a favore di un esercizio di un diritto collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

propriet224 privata addio il piano del leoncavallo per prendersi gli immobili sfitti

© Ilgiornale.it - Proprietà privata addio: il piano del Leoncavallo per prendersi gli immobili sfitti

Leggi anche: Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna si guarda a Roma, Piantedosi: «Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da liberare»

Leggi anche: Nuovo Centro per l'impiego, il Pd attacca: "Il Comune aveva i soldi per riqualificare gli immobili di proprietà" [VIDEO]

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

propriet224 privata addio pianoProprietà privata addio: il piano del Leoncavallo per prendersi gli immobili sfitti - Il centro sociale di Milano con il quale il Comune tiene aperto un dialogo vuole introdurre il concetto di "improprietà" definendosi come "grimaldello atto a scardinare l’architrave giuridica del conc ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.