Estra entra nell’eolico | acquisito da Alerion un parco da 52 MW in Campania
Arezzo, 6 dicembre 2025 – Estra compie un passo strategico nel proprio percorso di crescita nella generazione da fonti rinnovabili, entrando nel settore eolico tramite l’acquisizione del 100% di Eolica PM S.r.l. da Alerion Clean Power. La società titolare di un parco eolico operativo da 51,75 MW, situato nei comuni di Morcone e Pontelandolfo, in Campania. L’operazione prevede un Enterprise Value di 155,9 milioni di euro e un corrispettivo pari a circa 134 milioni di euro, corrisposto integralmente per cassa al closing. Il parco è composto da 15 turbine Vestas V117 e ha registrato, nel periodo 2020-2024, una produzione media annua di circa 136 GWh. 🔗 Leggi su Lanazione.it
