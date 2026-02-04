Incontro a Ferno sulle politiche sanitarie | diritti dei cittadini al centro del dibattito locale

Venerdì sera a Ferno si è tenuto il primo incontro di un ciclo dedicato alle politiche sanitarie. Alla sala della Cooperativa San Martino, in via Giuseppe Mazzini, cittadini e operatori hanno discusso di come migliorare i servizi e mettere al centro i diritti delle persone. L’appuntamento si è svolto alle 21 in punto, aprendo una serie di incontri che puntano a coinvolgere di più la comunità sulla gestione della sanità locale.

Venerdì 30 gennaio, alle 21 precise, nella sala della Cooperativa San Martino di via Giuseppe Mazzini a Ferno, si è svolto il primo appuntamento di un ciclo che promette di cambiare il modo in cui i cittadini guardano alla sanità locale. Non si trattava di un convegno ufficiale, né di un dibattito tra politici: era un incontro di ascolto, di confronto, di condivisione. Un'occasione per parlare di diritti, di liste d'attesa, di prevenzione, di servizi che funzionano – e di quelli che non funzionano. Il tema centrale: il diritto alla salute, non come privilegio, ma come diritto fondamentale, garantito per legge, ma spesso messo a dura prova dal sistema.

