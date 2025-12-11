Avevano rubato 250mila euro di rame dalla ferrovia | quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate per aver rubato 250mila euro di rame dalla ferrovia. Le indagini hanno portato alla loro identificazione, contestando loro reati di furto continuato in concorso, violenza sulle cose e altri reati connessi, per un danno patrimoniale considerevole e la sottrazione di materiale essenziale ai servizi di trasporto.

