Prato | in auto con gioielli contanti e attrezzi da scasso 3 denunciati 2 sono minori
La polizia municipale di Prato ha intercettato e fermato un'auto in via Roma, a bordo della quale sono stati trovati gioielli, contanti e attrezzi da scasso. Tre persone, di cui due minorenni, sono state denunciate per possesso di materiale sospetto. L’intervento rientra nelle attività di controllo volte a prevenire reati e garantire la sicurezza nel territorio pratese.
La polizia municipale di Prato ha fermato un'auto in via Roma con a bordo tre cittadini di nazionalità croata
