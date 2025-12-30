Prato | in auto con gioielli contanti e attrezzi da scasso 3 denunciati 2 sono minori

La polizia municipale di Prato ha intercettato e fermato un'auto in via Roma, a bordo della quale sono stati trovati gioielli, contanti e attrezzi da scasso. Tre persone, di cui due minorenni, sono state denunciate per possesso di materiale sospetto. L’intervento rientra nelle attività di controllo volte a prevenire reati e garantire la sicurezza nel territorio pratese.

In auto con 300 gioielli e attrezzi da scasso, tre denunciati (e due sono minorenni) - I tre soggetti, due dei quali minorenni, sono stati denunciati per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. msn.com

Fermati su veicolo con targa straniera con gioielli, contanti e attrezzi da scasso - Nella mattinata di ieri in via Roma, una pattuglia del reparto motociclisti della Polizia locale ha proceduto al controllo di un veicolo con targa ... piananotizie.it

