Roma-Juventus | una sfida all’insegna della Champions League

Domani alle ore 20:45 si svolgerà la partita tra Roma e Juventus, una delle sfide più rilevanti di questo campionato. La gara si svolge allo stadio Olimpico e rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che cercano punti importanti per la classifica. I tifosi sono in attesa di vedere come si svolgerà questa partita decisiva per il prosieguo della stagione.

Manca sempre meno a Roma-Juventus: una sfida importantissima e che indirizzerà, almeno parzialmente, l'accesso alla prossima Champions League Domani alle ore 20:45 andrà in scena una delle sfide più importanti e decisive di questo campionato per la Roma. I giallorossi, infatti, ospiteranno tra le mura dello Stadio Olimpico la Juventus di Luciano Spalletti. Uno scontro diretto che dirà molto su questo finale di stagione e soprattutto sulla corsa per l'accesso alla prossima Champions League. I bianconeri al momento si trovano a meno quattro punti dal quarto posto, attualmente occupato dagli uomini di Gasperini che si trovano a quota 50 punti, al pari del Napoli.