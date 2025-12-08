Juventus Women in campo alla vigilia della sfida di Champions League contro il St Pölten | ci sono ottime notizie da Vinovo – VIDEO

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Mauro Munno Juventus Women, tutte le bianconere in campo alla vigilia della sfida col St. Pölten: infermeria vuota, il tecnico ha l’imbarazzo della scelta. (inviato a Vinovo) – L’atmosfera al centro sportivo di  Vinovo  è carica di energia positiva e concentrazione. La  Juventus Women  sta ultimando i preparativi per il ritorno in campo nella massima competizione continentale, e le notizie che arrivano dal terreno di gioco non potrebbero essere migliori per lo staff tecnico. Alla vigilia della delicata sfida di UEFA Women’s Champions League contro il St. Pölten, l’allenatore Canzi  ha potuto dirigere l’allenamento di rifinitura con un lusso che raramente si concede in questa fase della stagione: la rosa al gran completo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women in campo alla vigilia della sfida di champions league contro il st p246lten ci sono ottime notizie da vinovo 8211 video

© Juventusnews24.com - Juventus Women in campo alla vigilia della sfida di Champions League contro il St. Pölten: ci sono ottime notizie da Vinovo – VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

juventus women campo vigiliaSerie A Femminile: Juventus Women sfida la Roma in un derby decisivo - Serie A Femminile: Juventus Women sfida la Roma in un derby decisivo La sfida tra Juventus Women e Roma Women si avvicina: mancano solo 7 giornate alla fine del campionato e le ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Women Campo Vigilia