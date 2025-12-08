Juventus Women in campo alla vigilia della sfida di Champions League contro il St Pölten | ci sono ottime notizie da Vinovo – VIDEO

di Mauro Munno Juventus Women, tutte le bianconere in campo alla vigilia della sfida col St. Pölten: infermeria vuota, il tecnico ha l’imbarazzo della scelta. (inviato a Vinovo) – L’atmosfera al centro sportivo di Vinovo è carica di energia positiva e concentrazione. La Juventus Women sta ultimando i preparativi per il ritorno in campo nella massima competizione continentale, e le notizie che arrivano dal terreno di gioco non potrebbero essere migliori per lo staff tecnico. Alla vigilia della delicata sfida di UEFA Women’s Champions League contro il St. Pölten, l’allenatore Canzi ha potuto dirigere l’allenamento di rifinitura con un lusso che raramente si concede in questa fase della stagione: la rosa al gran completo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

