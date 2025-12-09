Calcio femminile Juventus a caccia dei tre punti contro il Sankt Pölten per i playoff in Champions League
La Juventus femminile affronta oggi il Sankt Pölten alla NÖ Arena alle 18:45, nel quinto turno della fase a girone unico della Champions League. L'obiettivo è ottenere tre punti fondamentali per consolidare la posizione e avvicinarsi alla qualificazione ai playoff.
Obiettivo tre punti. La Juventus scenderà in campo quest’oggi, alle ore 18:45, contro il Sankt Pölten alla NÖ Arena per il quinto impegno della fase a girone unico della Champions League. La Vecchia Signora, reduce dall’1-1 in campionato contro la Roma, va a caccia del successo sul rettangolo verde austriaco per compiere un passo importante in chiave playoff nella massima competizione continentale. La squadra allenata da Max Canzi si trova attualmente in ottava posizione nella graduatoria e conquistare un successo potrebbe rivelarsi determinante per essere parte degli spareggi, funzionali alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it
