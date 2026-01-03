Como Udinese 1-0 Da Cunha mette pressione alla Juventus grazie al suo gol decisivo | com’è andata la partita

Nella sfida tra Como e Udinese, la squadra lombarda ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Da Cunha nel primo tempo. La partita è stata caratterizzata da un episodio chiave, con il gol decisivo e un pareggio annullato dal VAR, che ha contribuito a mantenere la pressione sulla Juventus in classifica.

Como Udinese 1-0, il penalty decisivo di Da Cunha nel primo tempo e il brivido del pareggio annullato dal VAR salvano i lariani. Il Como ottiene tre punti d’oro piegando l’Udinese per 1-0 in una sfida decisa dagli episodi e dalla precisione dagli undici metri. La gara si infiamma al 17?, quando l’arbitro Alberto Arena punisce una trattenuta ingenua di Jakub Piotrowski concedendo la massima punizione ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta Lucas Da Cunha, che con grande freddezza opta per una soluzione centrale beffando Daniele Padelli e portando avanti i suoi. Nel primo tempo i lariani controllano il gioco, spinti dalle iniziative di un vivace Jesus Rodriguez, pericoloso in accelerazione ma poco lucido al momento della conclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Udinese 1-0, Da Cunha mette pressione alla Juventus grazie al suo gol decisivo: com’è andata la partita Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 1-0, gol di Da Cunha Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Como Udinese 1-0, decide Da Cunha La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pronostico Como-Udinese quote analisi 18ª giornata Serie A; Como-Udinese: Match Preview; Como-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO. Serie A - Como-Udinese 1-0: a Fabregas (con Nico Paz in panchina) basta un rigore dei Da Cunha. Posto europeo ben saldo per i lariani - e rinsalda la propria posizione europea al sesto posto salendo a 30 ... eurosport.it

Da Cunha trascina il Como su rigore, Udinese ko 1-0 - Da Cunha ha sbloccato la gara su rigore al 18', poi al 56' è arrivato il pareggio di Zaniolo che però è ... sport.sky.it

Serie A, Como-Udinese 1 a 0 - 3): Muric, Doig, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Laurienté, Pinamonti. msn.com

Capolavoro di EKKELENKAMP, CONTE ko: Udinese-Napoli 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

#ComoUdinese 1-0 90+4' | Sconfitta a Como #ForzaUdinese #AlèUdin x.com

Il Como ce l'ha fatta: contro l'Udinese è arrivato il primo goal su rigore dal ritorno in Serie A Grazie alla trasformazione di capitan Da Cunha, i lariani hanno interrotto una striscia negativa di sei errori consecutivi: l'ultima gioia dal dischetto tra i grandi risaliva - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.