Roma effetto Olimpico | Gasperini recupera El Shaarawy e Dybala per la Juve

A Roma, la squadra di Gian Piero Gasperini si prepara per la partita contro la Juventus all’Olimpico. El Shaarawy ha superato il test atletico e sarà disponibile nella lista dei convocati, mentre Dybala sta recuperando e potrebbe scendere in campo. La sfida si avvicina e entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per la gara di domani.

La Roma di Gian Piero Gasperini ritrova i suoi diamanti grezzi nel momento più caldo della stagione: Stephan El Shaarawy ha superato il test atletico decisivo e tornerà nell’elenco dei convocati per lo scontro frontale contro la Juventus, in programma domani all’ Olimpico. L’esterno azzurro, fermo da quarantacinque giorni per una lesione muscolare, rappresenta l’arma tattica supplementare per scardinare il blocco difensivo di Luciano Spalletti. La notizia, confermata dai report di Sky Sport, chiude il periodo di emergenza offensiva proprio alla vigilia della sfida che può blindare il piazzamento Champions League dei giallorossi. Il rientro del “ Faraone ” si inserisce in un quadro di euforia tattica per Gasperini, che potrà contare anche su un Paulo Dybala in formato “ex” velenoso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, effetto Olimpico: Gasperini recupera El Shaarawy e Dybala per la Juve Leggi anche: Roma, rivoluzione senatori: Dybala e El Shaarawy al bivio, Pellegrini tratta il rinnovo Roma, Dybala torna titolare: il Napoli nel mirino. Attesa Koné, El Shaarawy resta ai boxBuone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del cruciale scontro Champions di domenica sera. Approfondimenti e contenuti su Roma. Temi più discussi: Roma-Juventus, Tommasi: Sfida mai banale, si giocherà sul filo. Gian Piero bravo a prendersi la città; Roma, biglietti Europa League: è polemica orari; Roma, effetto Gasperini: numeri e precedenti dicono che il meglio arriva nel finale; L’idea di Gasperini: scacco matto a Spalletti. La Juve si gioca tutto contro la Roma: Gasperini studia le mosse per 'farla fuori' dalla ChampionsCon un successo i giallorossi allungherebbero notevolmente sulla Vecchia Signora, ma in questa stagione non è ancora arrivata la vittoria contro una big ... tuttosport.com Roma, la sliding doors di Gasperini: il no alla Juventus e la chance di affondarla, Spalletti da dentro o fuoriRoma e Juventus si giocano il quarto posto Champions nello scontro diretto dell'Olimpico. La partita speciale di Gasperini e Spalletti tra passato e futuro. sport.virgilio.it #Roma Innalzata dalle prime ore del mattino l'attenzione su tutte le manifestazioni e gli obiettivi sensibili a Roma, come le sedi di ambasciate e il Ghetto, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Implementata anche l'attività informativa. - facebook.com facebook #Roma Innalzata dalle prime ore del mattino l'attenzione su tutte le manifestazioni e gli obiettivi sensibili a Roma, come le sedi di ambasciate e il Ghetto, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Implementata anche l'attività informativa. x.com