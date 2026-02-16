I carabinieri di Roma hanno arrestato otto persone e denunciato due durante un blitz a Tor Sapienza e San Basilio, motivato da sospetti di attività illecite. I controlli, svolti nella notte, hanno portato al sequestro di droga e armi in alcune abitazioni ispezionate.

Otto persone sono state arrestate e due sono state denunciate alla Procura della Repubblica durante i controlli del territorio effettuati dai carabinieri della compagnia Roma Montesacro nei quartieri di Tor Sapienza e San Basilio. Nel corso di queste operazioni, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 47enne romano a bordo di un’auto a noleggio: l’uomo è stato trovato in possesso di 16 involucri contenenti cocaina e crack, oltre a 200 euro in contante. Arresti per spaccio e maltrattamenti. Poco dopo, i carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno arrestato due uomini albanesi di 30 e 38 anni, trovati in possesso di 46 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 46 grammi, insieme a una somma di 2. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Tor Sapienza e San Basilio, otto arresti e due denunce

Questa mattina i carabinieri della compagnia Piazza Dante hanno messo in atto una serie di controlli serrati nel quartiere San Lorenzo e vicino alla stazione di Termini.

I Carabinieri della compagnia Trastevere hanno arrestato quattro persone e denunciato due altre nel quartiere Bravetta di Roma, perché trovate coinvolte in episodi di disturbo e illegalità durante la movida.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.