Roma | controlli a Tor Sapienza e San Basilio otto arresti e due denunce
I carabinieri di Roma hanno arrestato otto persone e denunciato due durante un blitz a Tor Sapienza e San Basilio, motivato da sospetti di attività illecite. I controlli, svolti nella notte, hanno portato al sequestro di droga e armi in alcune abitazioni ispezionate.
Otto persone sono state arrestate e due sono state denunciate alla Procura della Repubblica durante i controlli del territorio effettuati dai carabinieri della compagnia Roma Montesacro nei quartieri di Tor Sapienza e San Basilio. Nel corso di queste operazioni, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 47enne romano a bordo di un’auto a noleggio: l’uomo è stato trovato in possesso di 16 involucri contenenti cocaina e crack, oltre a 200 euro in contante. Arresti per spaccio e maltrattamenti. Poco dopo, i carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno arrestato due uomini albanesi di 30 e 38 anni, trovati in possesso di 46 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 46 grammi, insieme a una somma di 2. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Roma: controlli a San Lorenzo e a Termini, tre arresti e cinque denunce
Questa mattina i carabinieri della compagnia Piazza Dante hanno messo in atto una serie di controlli serrati nel quartiere San Lorenzo e vicino alla stazione di Termini.
Roma: controlli movida, quattro arresti e due denunce nel quartiere Bravetta
I Carabinieri della compagnia Trastevere hanno arrestato quattro persone e denunciato due altre nel quartiere Bravetta di Roma, perché trovate coinvolte in episodi di disturbo e illegalità durante la movida.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, 8 arresti; Roma, stretta sulla sicurezza nelle zone della movida: 700 controlli nel weekend, tutte le sanzioni; Controlli antidroga della Polizia nella periferia Nord-Est di Roma, 7 arresti.
Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniereEnnesimo intervento al Quarticciolo effettuato dai carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste, unitamente al personale della compagnia Roma Casilina. È stato fermato un presunto pusher, albanese di ... romatoday.it
Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca, tre arrestiTre arresti a Tor Bella Monaca per attività di spaccio: due marocchini e un romano coinvolti nell'operazione antidroga. romadailynews.it
Inaugurato questa mattina in via Altobelli, nel cuore del Municipio V, tra Centocelle e Tor Sapienza, un nuovo centro di cohousing per anziani alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. La struttura potrà accogliere inizialmente 6–7 persone, con la possibil - facebook.com facebook
#Viabilità | #Eventi | #Carnevale2026 Tor Sapienza, domenica #15febbraio, “Carnevale e non solo… a Sorrisopoli” Divieti d transito su Via di Tor Sapienza e Viale Filippo de Pisis dalle 14:00 Maggiori info buff.ly/tnqU5Vl @Emergenza24 | #Luceve x.com