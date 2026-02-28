Roma | aggredirono youtuber e guardie giurate a fermata Ottaviano Metro A quattro arresti

A Roma, quattro persone sono state arrestate dopo aver aggredito un noto youtuber e due guardie giurate alla fermata Ottaviano della Metro A. Durante l'episodio, che è stato ripreso in diretta, gli aggressori hanno sferrato calci e pugni, trasformando la scena di una ripresa video in un vero e proprio pestaggio. La polizia ha intervenuto e ha fermato i responsabili.

Avevano trasformato una semplice ripresa video in un vero e proprio pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni un noto youtuber e aggredendo due guardie particolari giurate che erano intervenute per fermarli. La polizia di Stato ha chiuso il cerchio su questo episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro uomini romeni, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma. Dettagli sull’episodio avvenuto il 12 novembre. Il provvedimento, che accoglie le richieste dei pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave – nasce dall’attività investigativa avviata dopo i fatti avvenuti lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana linea A “Ottaviano”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Arrestati i quattro uomini che lo scorso 12 novembre avevano aggredito e pestato lo youtuber Simone Ruzzi, noto come Cicalone, nella metro Ottaviano di Roma Erano fuggiti all’estero subito dopo l’attacco - facebook.com facebook