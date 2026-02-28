Roma aggredirono uno youtuber e guardie giurate nella metro | arrestati 4 romeni

Quattro cittadini romeni sono stati arrestati nella metro di Roma con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Sono accusati di aver aggredito un youtuber e alcune guardie giurate durante un episodio avvenuto nella stazione metro. Le indagini hanno portato all’identificazione e all’arresto dei sospetti, che ora si trovano in carcere.

Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni un noto youtuber e aggredendo due guardie particolari giurate intervenute per fermarli. La Polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull’episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma. Il provvedimento, che accoglie le accuse raccolte dai PM della Procura della Repubblica capitolina – Dipartimento criminalità diffusa e grave, scaturisce dall’attività investigativa avviata dopo i fatti avvenuti lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana Linea A “Ottaviano”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Roma, aggressione alla metro Ottaviano: quattro arresti per il pestaggio di uno youtuber e di due guardie giurateUna ripresa video trasformata in violenza, in pochi secondi, davanti alla fermata della metro.

Aggredirono Cicalone nella metro di Roma, arrestati all’estero i 4 responsabili del pestaggioQuattro cittadini rumeni sono stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver picchiato lo youtuber “anti-borseggio” Simone...

